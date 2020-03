L’industrie aéronautique d’ici forcée de stopper les machines

Depuis 23 h 59 mardi soir, la principale industrie manufacturière du Québec est plongée dans un silence quasi complet. Les Bombardier, CAE et Airbus du Québec ont simultanément mis fin à l’essentiel de leur production, forçant des dizaines de milliers de travailleurs au congé forcé.

« La situation est vraiment déchirante, affirme David Chartrand, coordonnateur québécois de l’AIMTA, syndicat affilié à la FTQ. Si la santé de tous est la priorité, la réalité est que personne ne sait combien de temps ça va durer. Et vu l’état actuel de l’économie, combien finiront par être rappelés. »

Chez Bombardier, c’est pas moins de 12 400 travailleurs au Canada qui effectuaient mardi leur dernier quart de travail. Ensemble, ils représentent 70 % de ses 17 600 employés au pays. Du nombre, 10 800 œuvrent à la fabrication d’aéronefs, 1500 à celle de matériel ferroviaire et une centaine à son siège social. Les trois quarts (9100) des emplois perdus sont concentrés au Québec.

Risques de délocalisation

« Un tel arrêt a des conséquences qu’on n’imagine pas, soutient Suzanne Benoît, PDG d’Aéro Montréal, le secrétariat de la grappe aérospatiale. C’est si énorme, si confondant comme situation, que je suis incapable de préciser le nombre d’entreprises et d’employés qui devront s’arrêter. »

L’industrie aéronautique regroupe 206 entreprises et 43 000 emplois au Québec. Avec l’industrie automobile, concentrée en Ontario, elle est également l’une des principales industries exportatrices.

« On comprend l’urgence sanitaire, mais en même temps, une chaîne de production mondiale, ça ne s’arrête pas comme ça du jour au lendemain. On ne le souhaite pas, mais à agir ainsi, on s’expose aux risques de la délocalisation », affirme Mme Benoît qui souhaiterait plus de souplesse du gouvernement.

Le militaire épargné

En attendant, la plupart des grandes entreprises du secteur cessent leurs activités, sinon complètement, au moins partiellement. C’est le cas en outre d’Airbus à Mirabel, repreneur des activités C Series de Bombardier, où sont prévues 1400 mises à pied temporaires, incluant celles (180) de sa filiale Stellia.

Il en va de même de la montréalaise CAE, spécialiste de la simulation de vol, qui a devancé à mardi soir l’arrêt de sa production d’abord prévue pour vendredi. Quatre cent soixante-cinq employés sont mis au chômage et l’ensemble du personnel restant s’est vu imposer une ponction salariale de 10 % à 50 %.

Comme CAE, plusieurs bénéficient de mesures d’exception leur permettant de poursuivre leurs activités en raison de leurs liens avec l’industrie militaire ou le monde médical. C’est le cas de CMC et Héroux-Devtek, dont l’essentiel des activités est maintenu. C’est aussi le cas de Pratt & Whitney. Sur 6000 employés, seuls 1250 sont mis à pied, avec plein salaire en prime.

« Une façon, se réjouit Serge Dupont d’Unifor, de reconnaître ses employés et garder avec eux le lien d’emploi si cher en période de pénurie. »

Mises à pied

Bombardier

Mises à pied: 9100

Nombre total d’employés au Québec: 12 600

Airbus

Mises à pied: 1380

Nombre total d’employés au Québec: 2000

Pratt & Whitney

Mises à pied: 1250

Nombre total d’employés au Québec: 6000

CAE