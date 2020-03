L'Ontario annonce un plan de 17 milliards $ pour lutter contre la COVID-19

TORONTO | Le gouvernement de l'Ontario a annoncé, mercredi, 17 milliards $ en mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le plan annoncé par le ministre des Finances, Rod Philips, comprend un montant de 7 milliards $ pour épauler le système de la santé et pour offrir un soutien direct aux travailleurs ayant perdu leur emploi.

De plus, un total de 10 milliards $ est prévu pour reporter les impôts et d'autres paiements fiscaux des particuliers et des entreprises, afin de «protéger les emplois et les budgets des ménages».

«Durant cette pandémie mondiale, je veux qu'en Ontario, les gens se concentrent sur leur santé – non pas sur la crainte de perdre leur emploi ou sur la manière de joindre les deux bouts en présence de dépenses supplémentaires imprévues», a expliqué le ministre Philips dans un communiqué détaillant le plan d'aide.