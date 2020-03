NBA: Rudy Gobert se sent « mieux de jour en jour » malgré le coronavirus

LOS ANGELES | Le pivot français de Utah Rudy Gobert, premier joueur NBA à avoir été testé positif au coronavirus, a affirmé mercredi se sentir « mieux de jour en jour », bien que certains symptômes perdurent comme la perte de l’odorat, dans un live Instagram avec son agence ComSport.

« Je me sens de mieux en mieux. Il y a quelques jours, je m’essoufflais plus vite qu’avant. Au pingpong par exemple, ou avec des choses que je fais très facilement d’habitude. Maintenant, j’essaie de dormir entre 8 et 10 heures par nuit et je reprends mon rythme petit à petit », a déclaré le joueur, apparu les traits fatigués, en s’entretenant avec son agent Bouna Ndiaye.

Il y a trois jours, Gobert avait évoqué sur Twitter une perte du goût et de l’odorat, qui semblent persister en partie. « Je n’ai toujours pas retrouvé l’odorat, a-t-il dit. Mais le goût revient petit à petit. Hier (mardi), j’ai mangé du poulet avec une sauce bien pimentée pour voir et j’ai senti un peu. Donc ça commence à revenir. »

Le pivot de 27 ans a néanmoins assuré que la maladie ne l’a pas trop affaibli: « J’ai toujours eu de l’appétit. Hormis le premier jour, celui où j’ai eu de la fièvre à Oklahoma City, j’ai mangé tous les jours ».

« Gobzilla », qui possède chez lui, dans sa propriété de Salt Lake City, une salle de musculation et un demi-terrain de basket, a repris « petit à petit » l’entraînement en vue d’une fin de saison aux contours encore très incertains, face à la pandémie de Covid-19 qui a mis le sport sous cloche aux États-Unis et dans le monde.

« J’essaye de m’entraîner tous les jours, Hier j’ai fait une bonne séance cardio, muscu », a-t-il précisé.

Le pivot de 27 ans est passé en un mois de l’émotion forte d’une première sélection au All-Star Game à l’affliction, en étant le « Patient 0 » de la NBA, qui plus est critiqué pour sa négligence lors de sa fameuse blague tactile sur les téléphones et micros en conférence de presse.

Gobert, qui s’est excusé pour avoir pris le coronavirus à la légère, n’a pas manqué de conclure de façon positive: « Il ne faut pas tomber dans la peur. C’est une épreuve pour le monde entier au même moment. C’est une opportunité pour être solidaire. On va traverser tout ça ensemble ».