COVID-19: quarantaine forcée pour ceux qui arrivent au pays

OTTAWA | Le gouvernement fédéral aura recours à la Loi sur la mise en quarantaine pour forcer les Canadiens qui entrent au pays de s’isoler.

Plus tôt ce mois-ci, on a commencé à demander aux voyageurs revenant au pays de s’isoler à la maison. Aujourd’hui, cette demande devient une obligation, a déclaré sur Twitter la ministre de la Santé Patty Hajdu. Nous avons pris cette décision pour mieux protéger les plus vulnérables contre le COVID-19. »

Ottawa annoncera plus tard aujourd’hui comment il compte s’assurer que la loi soit respectée, a précisé la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

Quiconque fait fi de la loi pourrait être accusé au criminel. En cas de culpabilité, en plus d’avoir un casier judiciaire, les récalcitrants s’exposeraient à une peine maximale d’un million de dollars et de trois années d’incarcération.

Pour les cas les moins graves, la Couronne pourrait décider de porter des accusations par voie sommaire. Cela entraînerait une amende maximale de 300 000 $ et d’au plus six mois de prison.

Environ un million de Canadiens sont rentrés au pays la semaine dernière.

Plus de détails à venir...