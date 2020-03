Quoi regarder sur les chaînes spécialisées jeudi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder sur les chaînes spécialisées francophones ce jeudi 26 mars.

«Le fardeau de la preuve»

Huitième et dernier épisode de la deuxième saison du «Fardeau de la preuve» (version française de «Burden of Truth»), série canadienne d’abord diffusée sur CBC au Canada et sur The CW aux États-Unis. C’est le début du procès de Luna, que Joanna et Billy défendent, malgré une accumulation de preuves à charge. L’affaire s’annonce mal, mais Joanna risque le tout pour le tout en appelant à la barre un témoin inattendu. Jeudi, 21 h, Séries Plus.

«Coups de cochon»

L’animateur Patrick Groulx et ses complices «de crime», Guillaume Pineault, Matthieu Pepper et Michelle Desrochers, mettent tout en œuvre pour jouer des tours, de véritables «coups de cochon», à leur entourage et celui de leurs invités. Cette semaine, Guillaume et Matthieu s’improvisent joueurs de tennis pour aider Karine Gonthier-Hyndman à piéger son père, un homme très compétitif. Aussi, Matthieu et Michelle deviennent des employés exécrables dans un magasin à grande surface, et Guillaume tend une ruse à Matthieu sur grand écran pour se venger d’une petite blague commise dans sa loge... Jeudi, 21 h, Z.

«ABC contre Poirot»

Hercule Poirot, le célèbre détective créé par l’illustre romancière Agatha Christie, est confronté à un mystérieux tueur en série, qui laisse pour seul indice un guide des chemins de fer «A.B.C.» sur ses scènes de crime. ARTV présente deux épisodes consécutifs en rafale, les jeudis 26 mars et 2 avril, de cette minisérie qui compte quatre heures au total. Jeudi, 21 h et 22 h, ARTV.