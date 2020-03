Un miracle quotidien

Le journal que vous avez entre les mains ce matin, pour la première fois de son histoire, a été entièrement conçu à distance, en mode télétravail.

Les salles de rédaction du Journal de Québec, du Journal de Montréal et du journal gratuit 24 H sont maintenant vides.

Nos journalistes, qui vont sur le terrain lorsque nécessaire, peuvent écrire de leur domicile. Nos cadres, pupitreurs et graphistes réalisent la mise en page à distance aussi.

Photo Stevens LeBlanc

L’Agence de presse QMI ainsi que notre atelier de mise en page papier et numérique sont également complètement délocalisés.

Les crises nous forcent parfois à inventer des mécanismes de survie et d’en ressortir encore plus forts. C’est vrai pour nous, vrai pour d’autres entreprises et probablement vrai pour vous aussi.

Heureusement, l’être humain et les organisations ont une grande capacité à s’adapter. Cette crise nous force tous à apprivoiser les nouvelles technologies.

Contenu abondant

Plusieurs annonceurs ont dû fermer leurs commerces. Cela a pour conséquence de diminuer le nombre de pages que nous imprimons, mais pas nécessairement la quantité de contenu.

Nous réussissons à très bien couvrir cette actualité abondante, si importante pour tous.

Je tiens aussi à féliciter nos imprimeurs et nos livreurs qui réussissent à déposer au pied de votre porte cette édition papier chaque matin, sept jours sur sept.

Ils font un travail remarquable.

Un service essentiel

Nos abonnés semblent aussi l’apprécier et restent fidèles à nos journaux. Si vous voulez faire plaisir à des membres de votre famille qui sont seuls à la maison, vous pouvez les abonner en vous rendant à l’adresse suivante : journaldequebec.com/abonnement

Comme le disait le premier ministre Legault vendredi dernier, les médias ont un grand rôle à jouer dans cette crise. Ils constituent un service essentiel pour bien informer le public et faire taire les rumeurs et les fausses nouvelles qui sont propagées.

Un journal informe, mais il divertit aussi. Vous n’êtes jamais seul avec votre journal, comme vous l’entendez déjà dans nos messages télévisés.

Après avoir stabilisé nos opérations, nous ajouterons d’ailleurs des contenus ludiques pour toute la famille au cours des prochains jours.

Merci de nous lire. Produire un journal à distance, l’imprimer et le livrer de nuit avec autant de rigueur et de ponctualité est tout un défi en cette période. Ce que nous appelions un « miracle quotidien » l’est encore plus !

Nous savons que vous l’appréciez et cela est notre plus grande source de motivation.

Prenez soin de vous.

Lyne Robitaille

Vice-présidente principale, Journaux, Magazines Distribution et imprimerie Québecor

Message de notre service à la clientèle

Dans le contexte actuel de la COVID-19, il est possible que le délai d’attente pour parler à un représentant de notre Service à la clientèle soit plus long qu’à l’habitude. Vous êtes priés de communiquer avec nous par courriel à l’adresse jdq.services@quebecormedia.com pour toute question relative à votre abonnement, en indiquant votre nom, adresse et numéro de téléphone. Nous vous répondrons dans un délai de 24 à 48 heures. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.