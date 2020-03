HUBERT, Jeannette



Entourée de l'amour de ses filles, au CHSLD Chanoine-Audet, le 17 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jeannette Hubert (feu monsieur Bertrand Dubois), fille de feu monsieur Marc Hubert et de feu dame Romelda Jomphe. Native de Havre-aux-Maisons, elle a vécu à Arvida, puis est déménagée à Cap-rouge pour se rapprocher de ses filles Diane, Marlène et Caroline. Femme active et impliquée dans sa communauté, elle manquera grandement à tous ceux et celles qui l'ont côtoyée.Elle laisse dans le deuil ses filles: Diane Dubois, Marlène Dubois (Ghislain Marcotte) et Caroline Dubois (Michel Clément); ses petits-enfants: Valérie Laforge, Marie-Josée Laforge (Philipe Archambault), Sophie Marcotte (Charles LaBrie), Catherine Marcotte (Mathieu Rompré), Marie-Maxime Clément et Louis-David Clément; ses arrière-petits-enfants Rachel et Antoine LaBrie; ses frères et sœurs: feu Antoine (feu Céline Touzin), Alberte (Edward Johnson), feu Jean-Louis (Andrée Vigneault), feu Frédéric (Lucille Cabot), Rachel (Morgan Flaherty), Simone (John Vollmer), feu Isabelle (feu Harold Bouchard), Mireille (feu Serge Gauthier) et Lisan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier sincèrement l'équipe de 2ème étage du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Les parents et amis sont invités à communiquer leur sympathie sur le site web de Lépine cloutier (www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces). Les témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, tel. : 418-527-4294 (www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec).