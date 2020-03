10 jeux pour enfants à acheter en ligne

Il va sans dire que divertir — voire simplement occuper — les enfants relève du défi ces jours-ci.

Pour arriver à surmonter le tout (et gagner quelques heures de calme), voici 10 jeux qui garantiront plusieurs heures de plaisir chez les petits et même les plus grands!

Il suffit de commander en ligne pour les recevoir directement à votre porte!

Les joueurs sont conviés à retirer une à une les pièces de bois de cette tour infernale sans qu’elle ne s’écroule.



Nombre de joueurs : 1 et plus. Âge conseillé : à partir de 6 ans.

Offert à 9,87$ en ligne, sur Amazon.

Petits et grands découvriront la photo de la famille Passe-Partout en assemblant ce casse-tête de 70 morceaux.



Nombre de joueurs : 1 et plus. Âge conseillé : à partir de 5 ans.

Offert à 19,99$ dans la boutique en ligne d'Indigo.

Facile à apprendre, les joueurs se mettront rapidement de la partie dans ce jeu où il faut récupérer les clochettes ! Mais attention, devenir maître exige de la stratégie, de la patience et de la pratique.

Nombre de joueurs : 2 à 4. Âge conseillé : à partir de 6 ans.

Ne payez que 24,95$ en commandant sur Indigo.

Histoire rigolote par excellence, ce livre cartonné est une création québécoise qui plaît aux enfants de tous âges (même aux très grands !).

Nombre de joueurs : infini. Âge conseillé : pour tous.

Obtenez-le pour 12,95$ en commandant sur Indigo.

Grand classique des classiques, ce casse-tête en cube exige de la dextérité et de la logique !

Nombre de joueur : 1. Âge conseillé : à partir de 8 ans.

Ne payez que 12$ en commandant sur Amazon.

Ce jeu de bataille navale aiguisera l’esprit de ceux qui oseront prendre les commandes stratégiques sans même avoir à se mouiller !

Nombre de joueurs : 2. Âge conseillé : à partir de 7 ans.

Obtenez-le pour 19,95$ en commandant sur Indigo.

Même les plus grands gardent leur cœur d’enfant. Pour une partie de rigolade et de devinette bien sentie, ce jeu de table est un incontournable.

Nombre de joueurs : 4 et plus. Âge conseillé : à partir de 16 ans.

Procurez-vous-le pour 29,95$ en commandant sur Indigo.

Les petits explorateurs des fonds marins auront beaucoup de plaisir à découvrir les trésors imaginaires de la mer grâce à ce robot à assembler.

Nombre de joueurs : 1 et plus. Âge conseillé : à partir de 7 ans.

Offert à 24,99$ dans la boutique en ligne d'Indigo.

Cette poupée de Raiponce est accompagnée de sa toile magique. Il ne suffit que de « peindre » la toile avec un peu d’eau pour voir apparaître une scène du film. Une fois la toile séchée, tout disparaît et l’on peut recommencer. Beaucoup d’heures de plaisir à prévoir !

Nombre de joueurs : 1 et plus. Âge conseillé : à partir de 3 ans.

Ne payez que 21$ en commandant sur Indigo.

Comme dans la très populaire émission pour petits Passe-Partout, ce jeu permet de chanter la comptine et de répondre aux questions loufoques que le hasard génère. Fous rires garantis.

Nombre de joueurs : 1 et plus. Âge conseillé : de 3 à 5 ans.

Obtenez-le pour 22,99$ en commandant sur Indigo.

Ces ajouts au coffre à jouets de la famille amuseront certainement vos enfants. Envie d’encore plus d’idées ? Découvrez les jouets d'Indigo les jeux d'Amazon pour enfants offerts en ligne.

Du reste, n’oubliez pas de faire une rotation des jeux : rangez-en quelques-uns, puis sortez-les quelques jours plus tard afin de stimuler à nouveau l’intérêt de vos enfants.

