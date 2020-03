ROCHETTE, Adrienne Martel



Au CHUL de Québec, le 14 mars 2020, est décédé à l'âge de 82 ans, madame Adrienne Martel, époux de feu monsieur Raymond Rochette. eIle était la fille de feu monsieur Jean-Charles Martel et de feu dame Émilienne Trudel. Elle demeurait à Québec. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement, ce pringtemps, au cimetière de St-Augustin-de-Desmaures. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Michel Lesage), Luc, Francine (Richard Julien); ses petits-enfants : Geneviève et Nicolas Lesage, Francis, Steve et Audrey-Ann Rochette et Alexandra Julien; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs : Gertrude (feu Lorenzo Rochette), Berthe (feu Paul-Henri Drolet) et Gaby (André Matte); ses beaux-frères et belles sœurs : Richard (Irène Gingras), Georgette (feu Yvon Derasp) et Jeannette Petitclerc (feu Paul-Émile) ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis. EIle est allée rejoindre son frère, ses beaux-frères et ses belles-soeurs qui l'ont précédée. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Société D'Arthrite du Québec via leur site internet : https://arthrite.ca/Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel