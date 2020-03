CÔTÉ, Ghislaine



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 23 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Ghislaine Côté, épouse de feu monsieur Florian Langlois, fille de feu monsieur Adrien Côté et de feu dame Germaine Godin. Elle demeurait à Saint-Raymond.Elle a été confiée à laMadame Côté laisse dans le deuil ses enfants: Arlette (Denis Alain), Guylaine (Serge Paquet), Liette (Dany Langlois) et Guy (Nadia Plamondon); ses petits- enfants: Jean-Philippe Alain (Lisa-Marie Drolet), Jonathan Langlois, Jérôme Alain, Samuel Langlois (Frédéric Bernier), Djana Langlois (Maxime Noreau) et Samira Langlois; ses arrière-petit-enfants: Logan et Victor Alain; sa sœur Charlotte (feu Jean-Pierre Boutet) et ses frères: Mario (Sylvie Boutet) et feu Henri-Guy Côté (Mariette Welsh); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois: Fleurette (feu René Fiset), Carmelle (Bruno Godin), Clermont (Thérèse Marcotte), feu Yvon (Claire Frenette), feu Rhéau (Rachel Drolet); ses oncles et tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel et les bénévoles du 2e étage au Centre d'hébergement Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin Quatre-Bourgeois Québec, (Qc) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.