365 décès en 24 heures en France, dont une jeune fille de 16 ans

PARIS | Le nouveau coronavirus a causé 365 décès enregistrés à l’hôpital en 24 heures en France, dont une jeune fille de 16 ans» en région parisienne, portant le bilan à 1696 morts depuis le début de l’épidémie, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires françaises.

Selon le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, 3 375 patients sont désormais en réanimation en France (+548 en une journée) avec une forme grave de la maladie, sur un total de 13 904 (+ 2 365) patients hospitalisés dans ce pays.

« Toutes causes confondues », Jérôme Salomon a indiqué que « sur la dernière semaine », la mortalité a particulièrement augmenté dans la région du Grand Est (29,9 %), dans l’île de Corse (+39,2 %), dans la région des Hauts de France (nord) (+12,8 %), en région parisienne (+13,7 %) et en Bourgogne Franche-Comté (centre-est) (+18,9 %).

« Il s’agit d’une mortalité essentiellement observée chez les plus de 65 ans », a-t-il relevé.

Hormis le cas de la jeune fille de 16 ans décédée en région parisienne, 34 % des personnes en réanimation sont âgées de moins de 60 ans et 58 % de 60 à 80 ans.

Le Pr Salomon qui délivre chaque soir le bilan national a prévenu que « l’épidémie continue de s’aggraver » et mobilise « de façon exceptionnelle et inédite » l’ensemble des établissements hospitaliers, publics et privés en France: 576 d’entre eux reçoivent désormais des patients « Covid-19 positifs ».

Apparue en Chine en décembre, la maladie Covid-19 a déjà tué près de 22 000 malades dans le monde et enfermé chez eux plus de trois-milliards de personnes.

Avec 268 191 cas de contamination officiellement déclarés, l’Europe est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement.