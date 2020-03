HARRINGTON, Colette Roy



Au centre d'hébergement Côté Jardins, le 26 février 2020 à l'âge de 96 ans est décédée dame Colette Roy, épouse de feu Edverne Harrington, conjointe de feu René Boucher, fille de feu Georges-Henri Roy et de feu Sylvia Bissonnette. Elle était native de Saint-Vallier de Bellechasse et demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son petit-fils Dave (Caroline Baril), son arrière-petite-fille Abigail, sa belle-fille Colette Racine, la mère de Dave Lise Chiasson; ses nièces: Sylvie Dumas (René Lambert) et Lyette Dumas (feu Christian Drouin); ainsi que parents et amis(es). Elle est aussi allée rejoindre ses fils: Dennis et Terry Harrington, sa sœur Céline et son beau-frère Marcel Dumas, son frère Gaston et sa belle-sœur Pauline Lemieux. La famille tient à remercier le personnel du 5ème étage du centre d'hébergement Côté Jardins pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Dave tient spécialement à remercier Sylvie et Lyette pour leur dévouement ainsi que Marie et Agathe pour leur aide au fil des années.