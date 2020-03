LACHANCE BILODEAU, Louisette



À Québec, le 21 mars 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Louisette Lachance Bilodeau, épouse de feu monsieur Marcel " Bill " Bilodeau. Elle était la fille de feu monsieur Louis Lachance et de feu dame Amanda Houde. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Lise Boutin), Alain (Julie Demers), Martin (Diane Roy), Marie-France; ses petits-enfants: Simon Bilodeau (Caroline Desnoyers), André-Anne Bilodeau (Patrick Maheux), Mathieu Bilodeau (Marie-Pier Blais), Alexandra Bilodeau (Nicolas Gauthier), Samuel Bilodeau, Dominic Bilodeau (Karyanne Barr), Mikael Giroux (Élodia Gouin), Samuel Giroux (Kim Parents); ses arrière-petits- enfants: Annabelle Bilodeau (Antoine Loranger), Marie-Ange Bilodeau, Justine Maheux, Lexia Giroux et Sheldon Giroux. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marcel (feu Thérèse Marchand), feu Jean-Guy (Patricia Houde), feu Paul-Roland (feu Jacqueline Jobin), Lorraine (Jocelyne Gagnon), feu Fernand (feu Claire Bellavance), feu Raynald, Charles-Édouard, feu Raymond (Angèle Guimont), Liliane (Jean-Claude Cloutier), Michel (feu Monique Girard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvette Bilodeau (feu Georges Lafrance), feu Raymond Bilodeau (feu Éliane Caron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement Dre Montreuil, Dre Gagnon et les autres médecins ainsi que le personnel soignant de l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise et du centre d'hébergement Saint-Brigid's Home. Nous voulons également remercier tous les membres de la famille Lachance Bilodeau ainsi que nos proches pour leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pavillon des soins palliatifs HSFA (GL :43109), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.590