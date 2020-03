GODIN, Jean-Guy



Le 28 février 2020 est décédé au CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean Hôpital de Chicoutimi à l'âge de 72 ans, M. Jean-Guy Godin, époux en 1res noces feu Mme Lise Longchamps et en 2es noces de Mme Ginette Vézina demeurant à La Baie autrefois de Québec. Il était le fils de Mme Thérèse Descarreaux et de feu M. Gérard Godin. La famille accueillera parents et amis en présence des cendres le samedi 28 mars 2020 à compter de 9 h à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil son épouse: Mme Ginette Vézina; son fils: Steeve Godin (Karine Gosselin) et son petit-fils Raphaël Godin; sa mère: Mme Thérèse Descarreaux (feu Gérard Godin); ses frères et sœurs: Huguette (Gaétan Tremblay), Réjean (Rina Poirier), feu Yvon (Monique Beaupré), Gaétan; son beau-fils: Dave Hurens et sa petite-fille Myriam; sa belle-mère: Mme Carmen Verreault (feu Pacifique Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Vivianne, Andrée (Rémi), Serge (Christianne), Anne (Jerry), Normand (Audrey), Michèle, Richard, Johanne, Elaine. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Pour rendre hommage à M. Godin, visitez notre site internet www.fjord.coop