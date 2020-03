7 lacs rose bonbon qui semblent complètement irréels

Des lacs qui ressemblent à des grands bols de Quick aux fraises? Il y en a plusieurs sur la planète!

Éparpillées un peu partout sur les différents continents, ces étendues d'eau salée, dont les teintes varient généralement en fonction de leur concentration en petits organismes ou en sédiments, nous offrent des décors absolument magnifiques.

En voici quelques-uns à admirer pour s'offrir une petite dose d'évasion.

1. Le lac Hillier, dans l’ouest de l’Australie

Il y a de nombreux lacs roses dans l'ouest de l'Australie. Celui-ci est situé sur Middle Island. Les scientifiques ne semblent pas s’entendre sur la raison de sa couleur Fraisinette. Certains l’expliquent par son extrême salinité, d’autres par la présence de micro-organismes. Les touristes peuvent s’y rendre en bateau ou le survoler à bord d'un petit avion.

Une publication partagée par Hopolla (@hopollatravel) le 9 Août 2017 à 8 :07 PDT

2. Le lac Retba, au Sénégal

Mieux connue sous le nom de lac Rose, cette grande étendue d'eau est l'attraction touristique numéro 1 du Sénégal. Ses eaux passent du mauve au rose écarlate chaque jour, selon l'UNESCO, un phénomène causé par des cyanobactéries. On y récolte le sel abondamment.

Une publication partagée par Marloes Legters (@mrrrloes) le 13 Janv. 2018 à 9 :20 PST

Une publication partagée par Raiissa Lclle PAASS (@gold_melaniin) le 9 Févr. 2018 à 5 :51 PST

3. Las Coloradas, dans la péninsule du Yucatán, au Mexique

Ce lagon rose est un peu plus accessible pour les voyageurs québécois, puisqu'il est situé à moins de 4h de route de Cancún. Il doit notamment son colori à des crevettes et à du plancton. On y exploitait autrefois le sel, mais il est maintenant tout à nous!

Une publication partagée par Steffi ◦ EvaExplora (@evaexplora) le 2 Janv. 2018 à 9 :01 PST

4. Le lac MacDonnell, dans le sud de l'Australie

Voisin d'un lagon aux eaux turquoise, ce lac est l'un des plus colorés de l'Australie en raison de sa forte concentration en sel. En allant visiter ce lac couleur barbe à papa, les touristes peuvent s'arrêter à la place Cactus, juste à côté.

5. Le Pekelmeer Flamingo Sanctuary, à Bonaire

Ce sanctuaire, dont le nom signifie «lac salé» en néerlandais, est l’un des rares endroits au monde où les flamants roses se reproduisent. Il en accueille plus de 10 000! Quand l’eau de la lagune est rosée, c'est parce qu’elle déborde de mini-crevettes.

Une publication partagée par tay_mur (@tay_mur) le 29 Nov. 2017 à 2 :47 PST

6. Laguna Colorada, en Bolivie

Entouré de volcans, ce lac salé peu profond est situé dans l’altiplano bolivien, à plus de 4000 m d’altitude. Il n’est pas toujours rose; il passe du marron au rouge sang en raison de la présence d'algues microscopiques et de sédiments.

Une publication partagée par Maryse Légaré (@maryselegare) le 30 Juil. 2017 à 4 :51 PDT

Une publication partagée par Suitcase And I 🔹 Chelsie 🙋🏽 (@suitcaseandi) le 14 Oct. 2017 à 3 :18 PDT

Une publication partagée par Passion Explorers Tours (@passionexplorerstours) le 11 Nov. 2017 à 1 :21 PST

7. Le lac rose de Dimboola, dans l’ouest de l’Australie

Australie, prise 3. Ce lac-ci se trouve dans la région de Victoria et n'a rien à envier à ses voisins. Ce sont encore une fois les algues que l'on doit remercier pour le spectacle!

Une publication partagée par Kateryna_Zarudna (@zarudna) le 11 Janv. 2018 à 6 :30 PST