GUAY, Jacques



Au CISSS-CA CHSLD Paul-Gilbert, le 18 mars 2020, à l'âge de 79 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jacques Guay, époux de madame Huguette Fleury, fils de feu madame Théodora Brulotte et de feu monsieur Alfred Guay. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Simon, Lucie (Simon Mayor), Stéphane (Isabelle Labrie) et André-Jacques (Valérie Marquis); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Emmanuel Guay (Alexis et Thomas), Rachel Guay, (Samarah, Logan, Merik, Caleb, Abby), Anne-Marie Barras, Andréanne Barras, Marie-André Barras (Coralie, Amilia), Matthieu Guay, Stéphanie Guay, Gabriel Caron, Léanne Guay et Maëlle Guay. Il était le frère de : Anita Kohli (feu Albert Kohli), feu Denise (Daniel Breitler), André Guay (Louisette Paquette). Il laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fleury.; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et plusieurs amis. Pour souligner la grande générosité de Jacques et en sa mémoire, nous vous encourageons à faire un don à un organisme de votre choix qui vous tient à cœur.