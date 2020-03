Adolfo Bernardo



À l'aube de ses 64 ans, nous a quittés monsieur Adolfo Bernardo, conjoint de dame Mélodie Lehoux, fils de monsieur Michel Bernardo et de feu dame Rosina Perri. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son père Michel (Carole Pelletier) et sa conjointe Mélodie; son frère et ses sœurs : Mario (Suzanne Lemaître-Auger), Rosetta (Richard Larose) et Maria (Luigi Fabbro); ses nièces : Sara-Élizabeth, Luna, Victoria (Greg Desjardins) et Alicia (Jeremy Cardinal), sa filleule Clara (Tristan Alain) et son filleul Giovanni (Marie-Chantal Paquet), sa belle-mère Louise Jacques (Fernand Giguère), sa belle-sœur Marie-Eve Lehoux (Pierre-Luc Migneault) et leurs enfants Aurélie et Thomas; ainsi que de nombreux cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et plusieurs ami(e)s, particulièrement son grand ami Raynald Breton (Jacynthe Germain). Il laisse également tous ses ami(es) de la très grande famille vinicole.Au lieu de fleurs, la famille privilégie les dons In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec QC, G1V OB8, 418 656-4999 poste 5705 https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq//IM/