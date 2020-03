FORTIN, Renée



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 23 mars 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Renée Fortin, fille de feu Lucienne Turcotte et de feu Guy Fortin, épouse de monsieur Yvan Boulay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvan Boulay; sa fille Julie Boulay; ses belles-mères: dame Rita Marcoux (feu Clément Maurette) et dame Mélita Imbeault (feu Jean-Paul Boulay); ses frères et sa sœur: feu Michel (Lyne Lavoie), Serge (Francine Lépinay), Dominique (Daniel Genois) et Louis (Sylvie Lachance); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Boulay: Jacques, Jocelyne (Robert Richard), Danielle (Carl Roy) et Josée (Daniel Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, (418) 683-8666.