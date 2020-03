BOUCHARD, Thérèse Blais



Entourée de l'amour des siens, au CHSLD de Saint-Raphaël, le 21 mars 2020, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Blais. Elle était l'épouse de feu Egide Bouchard et la fille de feu Edmond Blais et de feu Alexina Blais. Elle demeurait à Saint- Raphaël, Bellechasse.Outre ses enfants: Line et Guy, elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Marie-Eve (Simon Belleau), Gabriel ainsi que son arrière-petit-enfant qui naîtra en septembre qu'elle chérissait déjà. Elle était la sœur de Jeannine et Maurice (Simone Beaupré). De la famille Bouchard, elle était la belle-sœur de: feu Maurille (feu Bernadette Bernard), feu Ghislaine (feu Fernand Girard), Lucille (feu Léo Coulombe), feu Raymond (feu Olivette Boucher), feu Jeanne d'Arc (feu Raymond Bernard), Léonard (feu Madeleine Picard, Lise Chabot), Jeannine (feu Victor Shlapak), feu Yolande, feu Louis-Marie (feu Lorraine Houle), Marie-Paule (feu Fred Klus), feu Thérèse (René Carrière et son amie Gisèle Brochu) et feu Nicole (feu Jean-Marie Fournier (Françoise Prémont)). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à ses anges gardiens, monsieur Léonard Bouchard et madame Lise Chabot, ainsi qu'à sa nièce Johanne Beaudoin et à toutes les personnes qui lui ont rendu visite et qui l'ont réconfortée. Remerciements sincères au personnel du CHSLD Saint-Raphaël, de la résidence au Cœur de Bellechasse, du CLSC Bellechasse, ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et à son médecin traitant, Dre Annie-Pier Lessard, pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Madame Blais a été confiée à la