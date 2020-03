DUSSAULT, Carl



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, le 20 mars 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Carl Dussault, époux de dame Diane St-Hilaire. Fils de monsieur Claude Dussault et de dame Janine Roy, il demeurait à Québec (Saint-Augustin-de-Desmaures).Il laisse dans le deuil, outre sa femme Diane St-Hilaire; sa mère Janine Roy (feu Claude Dussault); ses enfants : Roy Dussault, Cathy Gagnon (Sylvain Germain), Suzie Gagnon (Christian Hamel) et Nathalie Gagnon (Éric Gagné); ses petits-enfants : Zakary Hamel, Danick Hamel, Alexie Germain, Ann-Laurie Germain, Mégane Gagné et Nathan Gagné, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble des membres du personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation du CHU de Québec, pavillon des soins palliatifs HSFA (GL :43109), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org