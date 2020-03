CYR, Nicole Charbonneau



Entourée de l'amour des siens, à la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 20 mars 2020, est décédée à l'âge de 81 ans, madame Nicole Charbonneau Cyr, épouse de monsieur François X. Cyr, fille de feu madame Simone Bourque et de feu monsieur Georges Charbonneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux François X.; ses enfants: Bernard, Daniel (Diane Gagné), Marie-Andrée et Jean-Pierre (Doris Guilbeault); ses petits-enfants: Sébastien (Karine Gauvin), Jean-François (Marie-Pier Verret), Nicolas (Mélyssa Lévesque) , Valérie Gagné-Cyr (Christian Therrien), Gabrielle Gagné-Cyr (Élita Maalouf), Raphaël et Olivier; ses arrière-petits-enfants: Mickaël, Megan, Léanne, Philippe et Rosalie; ses frères : Yves (Marilyn), Paul (Diane), feu Michel (Micheline), Louis (Murielle) et feu Philippe, sa sœur feu Odette (Henry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cyr: feu Bernadette, feu Jérôme (Mireille Forest), Anne-Marie, Gemma (feu Gérald Thibodeau) et Graziella Cattoi; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à témoigner toute sa reconnaissance à son médecin Dr Hourya Zihri, au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC Sainte-Foy ainsi qu'au personnel soignant du CHU de Québec, de l'hôpital Laval et de la Maison Michel-Sarrazin pour leur support et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel- Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Québec (QC) G1T 1P5.