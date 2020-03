O'BRIEN, Pierrette Prévost



À Québec, le 12 mars 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Pierrette Prévost, épouse de feu monsieur Gerard (Gerry) O'Brien. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Joanne O'Brien (Bernard Drolet), feu Alan O'Brien et Daniel O'Brien (Hélène Lucas); ses petits-enfants: Jean-Christian Drolet (Annika Passow-Drolet), Geneviève Drolet (Jean-François Dion), Marie-Michèle Drolet (Léon Grondin-Leblanc), Francis O'Brien et Dominic O'Brien; ses arrière-petits-enfants: Thomas-Olivier et Florence Drolet, Albert et Violette Leblanc, sa cousine Colette Fontaine, ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s.