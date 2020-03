NOËL, Michel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 20 mars 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Michel Noël, époux de Madame Monique Carrier, fils de feu Rose-Aimée Mercier et de feu Alfred Noël. Il demeurait à Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Michel Rogou), Marie-Claude (Christian Marchand) et Denis (Valérie Le Montagner); ses petits-enfants: Hugo (Marilyn Giasson), Léo, Eugénie, Rose-Aimée, Ling et Téo; ses frères et sœurs: Fernand (Jacques Bouchard), Diane (feu Richard Béland), Denis (Lucie Lapierre), Benoît, Robert (Claudette Pelletier), Roger (Nicole Therrien), feu René, Paul-André (Aline Vallée), Chantal (Sylvain Hébert) et feu Carole (Steve Fraser). Il laisse aussi derrière lui plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et ex-collègues du Centre de Recherche de Valcartier. Nous souhaitons remercier chaleureusement l'équipe d'employés et de bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les soins exceptionnels prodigués, pour leur dévouement et pour leur sollicitude. Sincères remerciements aussi à Sylvie Boutin et l'équipe du CLSC de Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral : https://dons.mspdulittoral.com/