AUDET, Pauline Catellier



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 17 mars 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Pauline Catellier, épouse de feu monsieur Lauréat Audet, fille de feu Arthur Catellier et de feu Lumina Goulet. Elle demeurait autrefois à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Diane Drouin), Hugues (France Denault), Chantal (Noël Robert Kaufmann) et Marie-Josée (Denis Lafrenière); ses petits-enfants : Nicolas Drouin-Audet, Catherine Drouin-Audet, Yanne-Souk Audet, Somalie Audet, Béatrice Lafrenière et Camille Lafrenière. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Philippe, feu Hervé, feu Madeleine (feu Ovide Labrecque), feu Joseph (Laurette Allen), feu Gérard, feu Arthur (Cécile Tardif), feu Wilfrid (Solange Couture), feu Sylvia (feu Gérard Whalen), Yolande, feu Donald (Louisette Villeneuve), feu Denis (feu Rosane Labrie), Jeannette Audet (feu Jacques Lemieux), feu Benoît Audet (Laurette Tardif), feu Raymond-Marie Audet (feu Jeannine Bourassa), feu Léopold Audet (feu Thérèse Aubé), feu Donald Audet (Réjeanne Brochu), feu Antoine Audet (feu Pierrette Mercier), Jean-Guy Audet (Laurette Gosselin), Rachèle Audet (feu Jean-Luc Giguère) et de Monique Audet. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Noël du bonheur, dédié au CHSLD de Saint-Gervais pour les bénévoles et les loisirs, ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).et la mise en terre au cimetière de Saint-Anselme, à une date ultérieure.