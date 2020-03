Au bout du fil ou à l’écran: les profs invités à réaliser un suivi auprès des élèves chaque semaine

Québec invite tous les enseignants qui le peuvent à contacter leurs élèves par téléphone ou à l’écran une fois par semaine, en priorisant les jeunes en difficulté.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a transmis jeudi matin au réseau scolaire des précisions sur les mesures à mettre en place à partir du 30 mars, pour la période de fermeture.

Les enseignants et le personnel scolaire sont «invités, dans la mesure du possible, à réaliser un suivi hebdomadaire auprès de ses élèves et ce, en priorisant ceux qu’ils considèrent comme étant les plus vulnérables» par téléphone ou à l’écran, par vidéomessagerie.

Le ministre invite par ailleurs les directions d’école à «mobiliser l’ensemble de leur personnel afin que tous puissent participer au nécessaire soutien psychologique et pédagogique des élèves», en faisant preuve de «flexibilité» afin de tenir compte des situations personnelles de chacun, peut-on lire.

Écoles fermées au public

Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été annoncé, seules les directions pourront accéder à leur école.

«Les établissements demeureront fermés au personnel et au public», indique M. Roberge.

Seules exceptions : les parents et les élèves qui ont besoin de récupérer des objets personnels ou scolaires «absolument nécessaires». Ils doivent en faire la demande auprès de la direction, qui devra coordonner les déplacements de manière à éviter tout contact, en respectant les mesures sanitaires.

Prêts d’ordinateurs

Cette opération pourrait permettre à un élève qui utilise des logiciels d’aide à l’apprentissage de récupérer un ordinateur portable, par exemple.

Québec invite par ailleurs à prêter du matériel informatique aux élèves en difficulté ou aux familles défavorisées, en les invitant à le faire au plus tard d’ici le vendredi 17 avril.

