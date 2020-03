TURCOTTE, Marc



Le 19 mars 2020, à l'âge de 57 ans, s'est éteint paisiblement monsieur Marc Turcotte, dans son paradis des dernières années situé à Saint-Raymond où il vivait en harmonie avec les siens, les chevreuils, les geais bleus et Balloune. Il était l'époux en deuxièmes noces de dame Johanne Duchesne et le fils bien-aimé de feu monsieur Jean-Louis Turcotte et de feu dame Anita Gauvin.Son urne sera déposée temporairement à sa résidence de Saint-Raymond. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Johanne Duchesne; ses enfants : Élias (Sophie), Émilie (Antoine) et Vicky (Emma). Il était le frère de feu Lise et de Nicole (Robert) et aussi, l'oncle de Mathieu (Marjorie) et de leur fils Théo. Il laisse également dans le deuil les enfants de son épouse Johanne : Alexandre (Chanelle), Raphaël (Roxanne) et Jacob (Audrey); son petit-fils Léo (ti-pou), tous ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux et leurs enfants de la famille Duchesne, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines des familles Gauvin et Turcotte. Sans oublier Lucie, la mère de ses enfants, les familles Villeneuve et Dion, ainsi que plusieurs amis. Des remerciements tout particuliers méritent d'être formulés à l'égard de son exceptionnel médecin (chirurgien) Jean-François B. Ouellet qui lui a donné plusieurs belles années supplémentaires ainsi qu'à Claude, François et Sarah de l'équipe des soins palliatifs à domicile de Saint-Raymond qui ont fait l'impossible pour rendre ses derniers jours des plus agréables et qui ont respecté rigoureusement ses dernières volontés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.