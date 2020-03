BECK, Graziella Grenier



Au centre d'hébergement St-Augustin, le 6 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Graziella Grenier, épouse de monsieur Jacques Beck. Elle était la fille de feu monsieur Adolphe Grenier et de feu dame Juliette Laperrière. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques Beck; ses enfants: Carol (Christine Gagné), Steeve (Manon Roberge); ses petits-enfants: Éli, Mélissa, Noémie, Mathis et Léane; ses arrière- petits-enfants: Emy-Jade et Anaève. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Rita, Noëlla, Carmelle, Lucille, Thérèse, André (Marjolaine Turbide), Nicole (Denis Beaupré), Jean-Pierre (Diana Chouinard); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Beck: Carmen, Berthold et Karl (Louisette Martel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le pavillon St-Augustin pour les bons soins prodigués, leur délicatesse et leur dévouement.