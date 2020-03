THÉRIAULT, Benoît



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mars 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Benoît Thériault, époux de feu Janine Daigle. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Jean-Marc Leclerc), feu Céline (Jacques Châteauvert), Claire (Guy Lachance), Anne (Martin Pouliot), Gaétan (Monique Laberge), Julie (Denis Cliche); ses petits-enfants : Dominic Leclerc, Martin Ouimet (Rosanne Fafard), Marie-Ève Thériault (Hugo Lévesque), Vincent Pouliot, Émilie Thériault, Nicolas Châteauvert, Sara Châteauvert (Martin Frappier), Martin Châteauvert, Sara Consuelo Lachance, Lyne-Audrey Lachance (Jérôme Tremblay), Fanny Laberge-Descarreaux (Cédric Anger); ainsi que ses arrière-petits-enfants : Samuel, Olivier, Loïc, Iris, Émy, Malicia, Élie, Jake, Hubert, Émy-Rose, Grégoire, Mila. Il était le frère de feu Elphège (feu Rose Ouellet), feu Edgar (feu Alice Bergeron), André (feu Rita Ouellet), feu Élianne (feu Léopold Leclerc), feu Thérèse (feu Réal Thibault), feu Paul-Émile (Marguerite Leclerc), feu Marielle (feu Maurice Grenier), Carmella (feu Raymond Lafontaine), Louiselle (feu Jean Lord), Charles-Édouard (Mirella Lebel), Aline (Richard Picard), feu Claude (Charlotte Pelletier). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amies et amis. Un merci particulier à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie pourront être indiqués à La Souvenance dans la section nécrologie-avis de décès :