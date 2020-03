Banque alimentaire: «Il ne faut pas être gêné», dit Legault

QUÉBEC | Les Québécois ne doivent pas être gênés d’aller dans les banques alimentaires, a insisté le premier ministre François Legault, s’adressant aux citoyens qui peinent à joindre les deux bouts.

«Ce n'est pas votre faute si vous avez perdu votre emploi dans les derniers jours, dans les dernières semaines », a-t-il mentionné durant sa conférence de presse quotidienne, jeudi.

François Legault a tenu à aborder ce sujet après avoir eu écho d’histoires de citoyens qui n'auraient pas l'argent pour s’acheter des vivres.

Des histoires «qui sont inacceptables au Québec», a soutenu le premier ministre.

Il dit s’attendre à une hausse de fréquentation des banques alimentaires, mais ajoute que Québec fournira « tout l’argent nécessaire pour répondre à la demande».

Cela nécessitera toutefois plus de bénévoles pour y travailler et c’est pourquoi le premier ministre a demandé à tous les Québécois disponibles de moins de 70 ans et qui ne présentent pas de symptômes d'offrir de leurs temps aux organismes communautaires.

Québec a d’ailleurs lancé un site internet pour aider à jumeler bénévoles et organismes.

«S'il vous plaît, allez faire du bénévolat, c'est important », a déclaré le premier ministre.

Il a tout de même tenu à rappeler les consignes de santé publique, surtout la distanciation physique entre les personnes.

«Il ne faut pas que ça devienne des rassemblements», a-t-il dit, en parlant des organismes communautaires et des centres pour recevoir toutes sortes de denrées.