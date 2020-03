ROUILLARD, André



À Québec, le 21 mars 2020, est décédé subitement monsieur André Rouillard, à l'âge de 79 ans et 2 mois, fils de feu Jeannette Fortin et de feu Léo Rouillard, époux de dame Micheline Paquet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline Paquet; sa fille bien-aimée Annie Rouillard (Guylain Vachon); ses petites-filles adorées: Béatrice Allard et Lorianne Allard; son filleul adoré Stéphane Paquet et ses filles Geneviève et Maude; ses frères: Jean-Pierre (Ginette Boutet), Jacques (feu Suzanne Vallée), Jean-Paul (Céline Gauvin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: feu Pierre (feu Andrée Cameron), Jean-Marc (Kathleen Molloy), Claire (Jacques Careau), Margot (Denis Paquet); plusieurs neveux, nièces, arrières, cousins, cousines, son oncle Jean-Noël Fortin (Gilberte Coulombe) et ami(e)s.