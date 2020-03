HIGGINS, Gaétane



À Lévis, le 15 mars 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Gaétane Higgins, fille de feu Donat Higgins et de feu Marie-Rose Morneau. Elle demeurait à Québec. Elle était la soeur de: Dorothy, feu Jean-Guy (Bernadette Jean), Jeannine (feu Roger Couture), feu Raynald (Pauline Perreault), Colombe et feu Gérald; ses neveux et nièces: Steve Couture, Nancy Higgins, Martin Higgins, Glenn Higgins, Dave Higgins et Kathy Higgins; ainsi que plusieurs ami(e)s. Une cérémonie aura lieu privément.