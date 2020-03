BRETON, Annette



À l'Hôpital du saint-Sacrement, le 18 mars 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Annette Breton, fille de feu Gaudiose Breton et de feu Marie-Anna Blanchette. Elle demeurait à Québec.Une cérémonie et l'inhumation auront lieu à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Germaine (feu Antoine Gagnon), feu Rose-Alma (feu Jean-Paul Côté), feu Georges (feu Emma Brousseau), feu Juliette (feu Louis Baribeault), Agathe (feu Paul-Henri Robitaille), feu Fernande (feu Roland Labrecque), Alice et Maurice (Florence Rousseau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel Des Résidences Kirouac pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.