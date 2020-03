«Comme tout le monde, je trouve ça long» -Mario Tessier

Les artistes tentent eux aussi de passer le temps en cette crise de la COVID-19. C’est le cas de l’humoriste Mario Tessier, qui est présentement en isolement volontaire avec deux de ses trois filles, sa copine, ses deux chats et son chien.

C’est long

« Comme tout le monde, je trouve ça long ! Je me trouve des activités. Par exemple, je peux te dire qu’il y a 2047 grains de café dans le gros sac Kirkland de chez Costco (rires). Sérieusement, on fait du ménage, de la bouffe, on fait des marches en famille où l’on se tient à deux mètres de distance. Du gros fun ! »

Ayant dû arrêter momentanément la tournée de son deuxième spectacle Transparent, en raison de la COVID-19, Mario Tessier s’est tout à coup retrouvé avec beaucoup de temps pour découvrir des séries et films.

« Pandémie oblige, je viens de découvrir, sur le tard, La servante écarlate. C’est vraiment très bon, bien joué, bien réalisé et ça nous tient sur le bout de notre siège... à moins que ce soit pour être plus près du bol de chips ? (rires) On est aussi fans d’American Idol, alors on ne manque aucune émission. »

Du côté des films, l’humoriste a récemment regardé « pour la 2000e fois » la trilogie du Parrain. « Je crois vraiment que je pourrais faire du karaoké sur les dialogues ! »

Alexandra Stréliski

Ayant déjà animé l’émission On connaît la chanson, Mario Tessier ne cache pas sa passion pour la musique. Ses trois coups de cœur récents sont : Opus, de Marc Antony (« si vous êtes un amateur de salsa, cet album est bon du début à la fin »), American Love Call, de Durand Jones & the Indications (« parfait pendant l’apéro ») et Inscape, d’Alexandra Stréliski (« un album qui réussit à nous calmer pendant cette période de stress »).

Enfin, l’humoriste profite de ce congé forcé pour écrire de nouveaux gags, en plus de faire des vidéos sur les réseaux sociaux « pour essayer de changer les idées aux gens et pour ne pas virer fou moi-même ! »