Coronavirus: les prochains événements sportifs qui pourraient sauter

D’autres événements pourraient vraisemblablement être reportés ou annulés dans les prochaines semaines en raison de la progression de la pandémie de coronavirus. En voici quelques-uns.

Tournoi de Wimbledon

Le comité organisateur se réunira d’urgence la semaine prochaine au All England Lawn Tennis Club pour décider du sort du tournoi londonien, qui doit avoir lieu du 29 juin au 12 juillet. Le report sera compliqué en raison de la surface gazonnée et la présentation de l’événement à huis clos a déjà été écartée par les organisateurs.

Tour de France

La ministre des Sports française Roxana Maracineanu insiste sur l’importance de maintenir le Tour de France, qui doit se dérouler du 27 juin au 19 juillet. Les organisateurs tentent présentement de trouver une manière de présenter l’événement tout en assurant la sécurité des athlètes et du public.

Repêchage de la NFL

Malgré la pression de plusieurs directeurs généraux, les dirigeants de la NFL ont choisi de maintenir la tenue du repêchage du 23 au 25 avril. Comme tous les événements prévus prochainement à Las Vegas ont été annulés, il est maintenant prévu que Roger Goodell annonce les choix en direct d’un studio de télévision.

Grand Prix de Formule 1 du Canada

Après le report des huit premières étapes de la saison des Grands Prix de F1, celui du Canada pourrait être le prochain à écoper. Pour l’instant, il est toujours prévu le 14 juin, sur le circuit Gilles-Villeneuve à Montréal.

Toujours dans le monde de la course automobile, les 500 Milles d’Indianapolis sont toujours au programme le 24 mai. Les quatre premières épreuves de la saison en IndyCar, soit les Grands Prix de St. Petersburg, d’Alabama, de Long Beach et d’Austin, ont été annulés.

UFC 249

Dana White est bien déterminé à présenter le combat de championnat des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson le 18 avril prochain. Il a récemment annoncé que l’affrontement se tiendrait à huis clos. De plus, White n’a toujours pas révélé où aurait lieu le combat, qui devait initialement être présenté à New York.

Séries éliminatoires de la LNH

Après la Ligue canadienne de hockey et la Ligue continentale de hockey, la Ligue nationale sera-t-elle la prochaine à annuler le reste de sa saison et ses séries éliminatoires? La NBA sera confrontée au même choix dans les prochains jours.

PGA

Après le report des deux premiers tournois majeurs de la saison du circuit de la PGA, soit le Tournoi des maîtres et le Championnat de la PGA, des doutes subsistent maintenant entourant la présentation de l’Omnium des États-Unis, au mois de juin. En effet, le club Winged Foot, qui devait accueillir l’événement, a dû fermer ses portes à la suite d’un décret émis par le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo.

Du côté de la LPGA, tous les tournois prévus en avril ont été reportés. Le circuit pourrait, au plus tôt, se remettre en branle à la mi-mai, avec le Championnat Pelican Women's, à Belleair, en Floride. À moins, évidemment, que d’autres reports soient annoncés.

