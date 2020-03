COVID-19: des messages automatisés d'Yvon Deschamps et Véronique Cloutier pour les plus de 60 ans

QUÉBEC | Le gouvernement du Québec fait appel cette semaine à Yvon Deschamps et Véronique Cloutier pour enregistrer des messages automatisés destinés aux gens de plus de 60 ans afin de rappeler l’importance des consignes de santé publique pour enrayer la propagation de la COVID-19.

Après avoir confié cette tâche à l’ancien chef d’antenne Bernard Derome et à la comédienne Dominique Michel, entre samedi et lundi, Québec a renouvelé l’expérience.

Dès jeudi, la population de 60 ans et plus pourra donc entendre les voix du populaire humoriste et de l’animatrice.