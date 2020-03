COVID-19: la CCNQ ferme les sentiers de quatre parcs fréquentés de Québec

Déjà limités dans leurs déplacements, les gens de Québec devront se passer de certains de leurs sentiers pédestres préférés puisque la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) a fermé quatre de ses parcs.

• À lire aussi: [EN DIRECT JEUDI 26 MARS] Les derniers développements de la pandémie

La COVID-19 a des conséquence jusque dans les parcs où les gens pouvaient encore sortir prendre un bol d'air. En raison du manque d'effectifs, la CCNQ a dû se résoudre à interdire temporairement l'accès au Parc du Bois-de-Coulonge, à la piste multifonctionnelle de la promenade Samuel-de Champlain, au Parc des Moulins et au Domaine Cataraqui.

Avis important !



Pour la sécurité de tous nos usagers, la piste multifonctionnelle de la promenade Samuel-De Champlain ainsi que les sentiers des parcs des Moulins, du Bois-de-Coulonge et du domaine Cataraqui sont fermés jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/8F7MQpVLUU — CCN du Québec (@CCNQ) March 25, 2020

Photo courtoisie

Le quai des Cageux est également fermé pour respecter la consigne d'interdiction des rassemblements.

Photo Dominique Lelièvre

Sentiers glacés

La porte-parole de la CCNQ, Mélodie Verreault, explique qu'en raison des conditions météorologiques des derniers jours, les sentiers se sont retrouvés glacés et présentent maintenant un danger pour les marcheurs.

«On a des effectifs réduits pour l'entretien», a-t-elle indiqué. «On fonctionne avec des prestataires de services. Ceux-ci étant grandement affectés par des fermetures et coupures de services, ils offrent donc uniquement les services essentiels.»

Photo Dominique Lelièvre

La CCNQ a placé des écriteaux et des barrières dans ses parcs, avisant le public de la nouvelle directive, mais elle ne compte pas appliquer des mesures punitives ou déployer des agents de sécurité pour s'assurer qu'elle soit respectée.

«On est conscients que les gens veulent aller se promener dans les parcs, mais on ne voudrait pas qu'ils se blessent en tombant sur la glace.»

Photo courtoisie

Mi-avril?

La CNNQ ne peut donner pour l'instant une date de réouverture des sentiers, mais on peut raisonnablement penser que la situation pourrait se résorber à la mi-avril, avance Mme Verreault. «Nous évaluons régulièrement la situation et nous aviserons les usagers de tout changement dès que possible et principalement sur nos médias sociaux.»