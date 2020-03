COVID-19: le bilan des cas dépasse le cap des 3800 au pays

Le nombre de cas continue de croître jour après jour au Canada, notamment en Ontario et surtout au Québec où on recense désormais 1629 personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la crise.

• À lire aussi: Les derniers développements de la pandémie

Au total au pays, il y avait 3897 cas de la COVID-19, en date de jeudi après-midi, pour 37 décès, dont deux nouveaux au Québec. De plus, 31 854 tests se sont avérés négatifs jusqu’ici tandis qu’environ 2600 personnes sont en attente de résultats dans la province.

Au Québec, 46 travailleurs de la santé ont été infectés par le nouveau coronavirus, mais il y en a qui reviennent de voyage, a-t-on précisé.

Rien qu’à Montréal, il y a 179 nouveaux cas, soit plus que les nouveaux cas en Ontario (170).

Dans cette province voisine du Québec, il y a un total de 858 cas, dont 13 décès. De ces nouveaux cas, plusieurs revenaient de voyage aux États-Unis ou en Europe. Environ 10 965 personnes étaient en attente d’un résultat tandis que huit autres étaient considérées comme guéries. Plus de 26 000 personnes dans la province ont par ailleurs été déclarées négatives jusqu'à présent.

Selon les autorités fédérales de la santé publique, 158 000 personnes ont pu être testées à l’échelle du pays.

La Colombie-Britannique est la troisième province la plus touchée avec 659 cas et 14 décès, dont un nouveau au centre de soins pour aînés de Lynn Valley. Il s’agit du 11e décès dans ce centre. Dans cet établissement, 28 résidents et 27 travailleurs ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 à ce jour.

En outre, l'administratrice en chef de la santé publique de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, a précisé que 55 travailleurs de la santé ont maintenant été infectés par le nouveau coronavirus.

Jeudi, la province a pris de nouvelles mesures plus sévères en interdisant la revente de nourriture, de fournitures médicales, de produits de nettoyage et d'autres fournitures essentielles.

Bilan des cas par province depuis le début de la crise

Québec: 1629

Ontario: 858

Colombie-Britannique: 659

Alberta: 419

Saskatchewan: 86

Nouvelle-Écosse: 73

Terre-Neuve-et-Labrador: 82

Manitoba: 36

Nouveau-Brunswick: 33

Île-du-Prince-Édouard: 5

Yukon: 3

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas au pays: 3897

Décès au pays: 37

Colombie-Britannique: 14

Ontario: 13

Québec: 8

Alberta: 2