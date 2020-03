DESROSIERS, Armand



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 18 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Armand Desrosiers, époux de feu madame Ghislaine Marcotte, fils de feu madame Antoinette Drolet et de feu monsieur Joseph Desrosiers. Il fut conseiller municipal de la ville de Charlesbourg pendant 12 ans. Il demeurait à Québec (arr. Charlesbourg).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles-Borromée.Il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal et Guy; sa sœur et ses frères : Jacqueline (feu Raymond Blanchet), Lucien (Charlotte Hébert), Robert (feu Colette Plante), André (feu Huguette Amyot), Marcel (Francine Boutin), Jean-Marc (Denise Laprise); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte : feu Damien (feu Gisèle Pelchat), feu Fernand (Suzanne Dorion), Gilles (Gemma Ampleman) et Jean-Yves (feu Murielle Bédard) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre outre son épouse bien-aimée Ghislaine Marcotte ses frères : Paul-Émile, Roger, Paul-Henri et Jean-Claude. La famille tient à remercier le personnel du foyer de Charlesbourg pour leur gentillesse, leur attention et les bons soins prodigués lors de son hébergement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec (245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec) Site web : www.prqca.ca.