BOULANGER, Suzanne



Au Centre d'hébergement Mgr-Coderre, le 20 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Suzanne Boulanger, épouse de feu monsieur Gilbert Michaud, fille de feu Louis-Ernest Boulanger et Lucienne Mercier. Elle demeurait à Longueuil.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louis (Madeleine Nadeau), Jean-Pierre (Geneviève Tourigny), feu Micheline (Jean Piol), Hélène (Steve Néron) et Julie (Ronald Johnston); ses petits-enfants : Carol-Anne (Olivier Desrosiers), Marie-Pier (Nicolas Quintin), Catherine, Félix, Cassandre, Sara-Maude, Célia, Marie-Christine, feu David, Vanessa (Laurent Poirier), Emma et Adam; ses arrière-petits-enfants : Florence et Loïc; ses frères et sœurs : Claude (feu Lucille Lamontagne), Denise (feu André Deschamps) et Yves (Gisèle Fortier), ses belles-sœurs : Berthe Pelletier (feu Arthur Michaud) et Gilberte Dumont (feu Luc Boulanger) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux bons ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Rosie-Joseph ainsi que celui du Centre d'hébergement Mgr-Coderre pour les bons soins prodigués, leur patience et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la recherche sur l'Alzheimer à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM), 4565, chemin Queen-Mary, Montreal Qc, H3W 1W5.