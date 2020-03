COMEAU, René



À l'hôpital du CHU de Québec-Université Laval, le 18 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur René Comeau. Il demeurait à Loretteville.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Il laisse dans le deuil outre son frère Armand, ses enfants : Michel Comeau (Gisèle Amiot) et Lucie Comeau (Jean Villeneuve); ses petits-enfants : Émilie et Kathleen Villeneuve, ainsi que Olivier et Valérie Comeau; son ex-conjointe Lorna Hébert, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un merci particulier à toute l'équipe de cardiologie et soins palliatifs du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.