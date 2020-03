Décès de l’ex-ministre Louise Robic

L’ex-ministre provinciale Louise Robic, qui a présidé le Parti libéral du Québec entre 1982 et 1985, est décédée à l’âge de 85 ans.

Elle a rendu l’âme le 13 mars dernier.

Native de Montréal, Mme Robic a été élue députée libérale dans Bourassa en 1985 puis réélue en 1989. Elle a occupé les postes de ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux et ministre déléguée aux Finances avant de démissionner comme députée en avril 1994.

Après sa carrière en politique, elle a été commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada de 1997 à 2007.

Louise Robic a également reçu plusieurs distinctions, comme la médaille du jubilé de la reine Élisabeth II en 2002.