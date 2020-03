BOUTIN, Pauline Marcoux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Pauline Marcoux, épouse de feu M. Vallier Boutin. Elle demeurait à Saint-Bernard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel, Pierrette (feu Martin Simoneau, Normand Bilodeau), Jacqueline, Jules (Linda Roy), Julie (Alain Bernier) et Johanne (Yvon Bilodeau); ses petits-enfants: Audrey, Marc-André, Karine, David, Roxanne, Carolane, Catherine, Patricia, Dominique, Jolène, Isabelle, Daniel et Alyson; son arrière-petit-fils: Nathan Labrecque, ses frères et sœurs: feu Henri Tardif (feu Marguerite Pelletier), feu Rosaire (feu Gabriel Perreault), feu Alice (feu Adolphe Guérard), Dominique (Juliette Roberge) et feu Thérèse (feu Paul-Émile Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gertrude (feu Gérard Morin), feu Solange (feu Gérard Gosselin), feu sœur Cécile s.s.c.m., Isabelle, Marcelle (feu Benoit Sarrazin), Antoine (Denise Nadeau), Claire et feu Luc (Nicole Chamberland). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Saints-Anges, pour les bons soins prodigués envers notre mère. La Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches: info@alzheimerchap.ca, à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus: Fabrique de Saint-Bernard.