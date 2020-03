LANGEVIN, Roland



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, le 16 mars 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Roland Langevin. Il est le fils de feu madame Yvonne Fournier et de feu monsieur René Langevin. La famille recevra les condoléances auÀ cause des circonstances actuelles, les dates seront annoncées sur le site Internet du Complexe funéraire ultérieurement. Il laisse dans le deuil son épouse, France Julien; ses enfants: Simon et Catherine (Pierre Thibault); ses petits- enfants: Camille et Alexandre; ses sœurs et son frère: Louise (feu Paul-Émile Bordeleau), Aline (René Pruneau) et Claude (Marielle Martel); son beau-frère et sa belle-sœur: Claudette Julien (Jean-Pierre Tanguay), Jean-Pierre Julien (Claire Tourigny); ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il rejoint sa sœur Marcelle (feu André Déry). Sincères remerciements aux personnels de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3). Pour rendre hommage à monsieur Langevin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com