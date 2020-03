SIMARD, Murielle



Est décédée au CIUSSS de la Capitale Nationale, hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 79 ans et 7 mois, madame Murielle Simard, épouse de feu monsieur Gracien Gauthier, demeurant à La Baie.Elle était la fille de feu madame Gemma Gauthier et de feu monsieur Roland Simard. Elle était la mère de: Josée, feu Pierre, Stéphane, Patrice et Martin (Claude Lafleur). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Pierre-Alexandre, Vanessa, Nicolas, Jean-François, Jade et Rémi-Pierre. Elle était la sœur de : feu Monique, feu Michel, feu Alain, Andrée (Rodrigue Hardy), feu Jean-Pierre, Renée (Roger Gagnon), Jean et Lise. Elle était la bru de feu madame Héléna Gagnon et de feu monsieur Louis-Joseph Gauthier; elle était la belle-sœur de : feu Marguerite, feu Thérèse, François-Paul, feu Louis-Philippe, Jacqueline (Benoît Martel), feu Jean-Yves, Henriette, Bertrand (Marie-Reine Waltzing), feu Edmond, Claudette, feu Ginette, Lise (Yvon Bouchard), Gérard (Diane Durand), Lucien (Céline Ouellet) et Michel (Marjolaine Durand). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel infirmier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur gentillesse.