Fermeture du Café Ô Village: la pandémie a raison de leur commerce

Les propriétaires d’un petit café familial du quartier de Limoilou ont dû prendre la difficile décision de mettre la clé dans la porte de leur entreprise, l’impact de la pandémie représentant un trop grand risque financier pour l’avenir du commerce du chemin de la Canardière.

Les baisses d’achalandage, suivies de la réduction des capacités d’accueil, puis, tout simplement, la fermeture temporaire des commerces non essentiels, auront eu raison du Café Ô Village, qui avait pignon sur rue sur le chemin de la Canardière.

Depuis près de deux ans, l’entreprise à vocation communautaire faisait le bonheur des parents, avec l’espace enfant et les différents cours et ateliers.

« Mais le cash flow n’était pas assez important pour survivre. Depuis le début, on vivait aux mois, même parfois aux semaines. C’était à l’échelle de ce que deux humaines peuvent faire, seules, ensemble. C’était rendu trop énorme », laisse tomber Alexandra Simard, copropriétaire.

Elle et son associée, Fany Sinodinos, ont pris la décision de fermer définitivement la fin de semaine dernière.

Devant le risque de mettre leur famille en situation de précarité, elles ont plutôt choisi de quitter « la tête haute », poursuit la mère de famille, visiblement encore éprouvée par cette fin.

Un deuil difficile

Il s’agit d’un deuil difficile, pour Mme Simard. Ses clients étaient devenus des amis et les enfants de ses clients, les amis de ses enfants. C’est aussi la fin d’une vitrine remarquable pour plusieurs des entrepreneurs locaux, puisque plusieurs produits étaient exposés et en vente sur place.

« J’en sors vraiment fière. Le café a bien perduré pendant deux ans. Je sais qu’il y aura d’autres initiatives comme ça dans le quartier, c’est possible et ça peut fonctionner », conclut Mme Simard.