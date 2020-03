Ottawa contre l'idée de soldats à la frontière avec les États-Unis

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau tente de dissuader l’administration américaine de Donald Trump d’envoyer des soldats à la proximité de la frontière américano-canadienne en pleine pandémie de coronavirus.

«Le Canada et les États-Unis ont la frontière non militarisée la plus longue au monde et c’est dans notre intérêt des deux pays de le garder comme ça», a tonné le premier ministre Justin Trudeau jeudi.

La vice-première ministre Chrystia Freeland en a rajouté une couche est qualifiant une éventuelle action en ce sens de «non nécessaire» et de dommageable pour les relations diplomatiques entre le Canada et les États-Unis.

Plusieurs médias rapportent, sur la foi de sources anonymes, que la Maison-Blanche considère la possibilité d’envoyer environ 1000 membres de l’armée américaine à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Canada.

Selon le réseau Global, ces soldats n’auraient pas le pouvoir de faire des arrestations, mais utiliseraient de senseurs électroniques pour identifier tout passage irrégulier à la frontière et transmettraient l’information à des agents frontaliers.

Selon l'hebdomadaire américain The Nation, l'envoi de soldats, s'il va de l'avant, durerait jusqu'au 30 septembre.

Personne n’a voulu, du côté du gouvernement canadien, confirmer de telles informations, jeudi.

«On discute d’une possible décision et c’est complètement inapproprié de la part de notre pays de parler de conversations internes [à l’administration américaine] concernant une décision qui n’est pas encore prise», a souligné Mme Freeland, qui a conservé le dossier des relations diplomatiques entre le Canada et les États-Unis.

Elle a tout de même insisté sur le fait qu’Ottawa était «fermement opposé à cette «proposition» et que ses diplomates s’affairent à exprimer clairement cette position.

Le nombre de cas de COVID-19 a explosé aux États-Unis dernièrement. Jeudi, l'université John Hopkins en recensait 79 785, non loin de l'Italie, qui est l'épicentre de la pandémie avec 80 589 cas.