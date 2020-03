Que peut cacher le fait d’être contre la laïcité?

C’est toute une façon de penser qu’il exprime, l’ANONYME, de ce matin dans votre Courrier. Je resterais certainement anonyme si je me permettais de faire un pareil raisonnement. C’est drôle par contre que cette personne ne parle pas de la façon dont les femmes doivent se comporter dans leur pays d’origine quand elles sont musulmanes, en plus de porter le voile. Ce qui m’amène à conclure qu’il fait partie de la communauté mâle musulmane qui considère les femmes comme des subalternes.

Gilles Godin

Faute d’espace, je ne reproduirai pas ici la lettre en question, mais si on s’y attarde le moindrement, on se rend compte qu’elle a été écrite par un « de souche » dont le jupon un tantinet autoritaire de mâle alpha dépasse un peu. Et à ce propos, Le courrier de demain vous donnera une bonne idée de la façon de penser de certains Québécois.