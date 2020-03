Tirage de la Loto-Patro reporté

La Fondation Père Raymond-Bernier, en accord avec les autorités de la Régie des alcools, des courses et des jeux, se voit dans l'obligation de reporter le tirage de la Loto Patro 2020 qui était prévu initialement pour aujourd’hui le 26 mars.

Le tirage se tiendra le jeudi 24 septembre 2020, vers 21h15, lors de la reprise de l'Encan sportif et culturel du Patro Roc-Amadour. Les deux grands prix (un Nissan Rogue 2020 d’une valeur de 33 277 $ et 5 000 $ en bons d’achat des épiciers Métro) seront attribués à cette occasion. Bien entendu, tous les billets achetés jusqu'à maintenant sont conservés pour ce tirage. La Loto-Patro est organisée conjointement par la Fondation Père Raymond-Bernier et les Patros du Québec afin de soutenir les activités de loisir offertes aux familles dans les divers Patro: le Patro de Lévis, Patro de Charlesbourg, Patro Laval (Basse-ville de Québec), Patro Roc-Amadour, (Limoilou), Patro de Jonquière, Patro LePrevost (Villeray, Montréal) et le Patro d’Ottawa.

En ce jour

Le 26 mars 1945. Fin de la bataille d'Iwo Jima pendant la guerre du Pacifique. Elle se déroula entre février et mars 1945 et s'acheva par la conquête de l'île par les Américains au prix de 20 703 tués et 1 152 disparus japonais (la quasi-totalité de la garnison) et 6 821 tués, 492 disparus et 19 189 blessés américains. C'est la seule bataille terrestre de la guerre du Pacifique où les États-Unis ont vu plus de leurs soldats que de Japonais mis hors de combat. La bataille a été particulièrement médiatisée par la photographie des Marines érigeant le drapeau au sommet du Mont Suribachi (prise le 23 février 1945 par le photographe américain Joe Rosenthal).

Anniversaires

François Paradis (photo), député de Lévis (CAQ), et président de l’Assemble nationale, 63 ans...Stéphanie Lapointe, gagnante de Star Académie 2004, 36 ans...Mathieu Gratton, humoriste québécois, 44 ans...Joachim Alcine, boxeur québécois d’origine haïtienne, 44 ans....Roch Voisine, chanteur québécois, 57 ans...Steven Tyler, chanteur américain (Aerosmith), 72 ans...Diana Ross, une chanteuse de soul, de pop et de rhythm and blues américaine, 76 ans.

Disparus

Le 26 mars 2015. Luc Lachapelle (photo), 61 ans, ancien arbitre de la LHJMQ durant 22 saisons... 2018. Darlene Cates, 69 ans, actrice américaine (Gilbert Grape)...2016. Jim Harrison, 78 ans, écrivain américain...2013. Carmen Drapeau (Bédard), 83 ans, astrologue à la radio dans les années 1980 (CKCV)... 2011. Geraldine Ferraro, 75 ans, 1ère femme présentée par un grand parti à la vice-présidence des États-Unis...2005. Gérard Filion, 95 ans, journaliste et acteur majeur de la Révolution tranquille...2010. Lucille Després 79 ans, comédienne et animatrice à la radio (CHRC)...1973. Noel Coward, 72 ans, l'enfant chéri du théâtre britannique...1923. Sarah Bernhardt, 78 ans, la grande tragédienne...1827. Ludwig van Beethoven, compositeur, 56 ans.