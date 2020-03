Un joueur de l’Avalanche atteint par la COVID-19

Un joueur de l’Avalanche du Colorado a été touché par la pandémie de coronavirus. L’athlète, qui n’a pas été identifié, va maintenant beaucoup mieux.

«L’Avalanche du Colorado a été avisé qu’un joueur a été testé positif à la COVID-19, a indiqué l’organisation, dans une déclaration transmise aux médias. Le joueur a été en isolation à la maison dès ses premiers symptômes, a recouvré la santé et tout est de retour à la normale. L’Avalanche a informé quiconque ayant eu un contact proche avec l’athlète.»

Il ne s’agit pas d’un premier cas de coronavirus dans la LNH. La semaine dernière, les Sénateurs d’Ottawa annonçaient qu’un joueur avait été contaminé par le virus. Bien que son identité n’ait pas non plus été révélée, certaines sources ont avancé qu’il s’agit du défenseur russe Nikita Zaitsev. Samedi, les Sénateurs ont par ailleurs annoncé qu’un deuxième porte-couleurs de l’organisation avait été infecté par la COVID-19.

«La santé et la sécurité de nos joueurs, nos employés, nos partisans et la communauté demeurent la priorité, a poursuivi l’Avalanche, dans sa déclaration. L’organisation de l’Avalanche continuera de travailler avec notre personnel médical et avec les autorités publiques pour faire tout ce que l’on peut afin d’aider la communauté de l’Avalanche à demeurer en sécurité et en santé durant cette période.»