Un March Madness coûteux pour les écoles

Puisque le tournoi éliminatoire de basketball de la NCAA, plus connu sous le nom de March Madness, a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus, la ligue enregistrera des pertes de 375 millions $. Ce montant devait être distribué aux universités du circuit.

Il n’y a pas que le basketball qui est touché, puisque la ligue a dû annuler tous les championnats restants de l’hiver et du printemps dans plusieurs sports.

La NCAA a révélé jeudi dans un communiqué qu’un montant total de 600 millions $ devait être partagé entre les universités en juin. Ce sera finalement 225 millions $ qui seront distribués, dont 50 millions $ provenant des réserves monétaires du circuit. Un montant de 53,6 millions $ sera distribué entre les équipes de la première division.

«En tant qu’Association, nous devons reconnaître l’incertitude de notre situation financière et continuer à prendre des décisions prudentes et réfléchies sur notre façon d’aider les étudiants-athlètes, maintenant et dans le futur», a déclaré le président du Conseil des Gouverneurs et président de l’Université Ohio State Michael V. Drake.

Une grande partie des pertes de la NCAA est attribuable au gigantesque contrat de télévision de 8,8 milliards $ que la ligue possède avec les chaînes CBS et Turner. On estime à environ 827 millions $ les gains annuels de cette entente.

Selon Drake, la NCAA possède une assurance d’annulation d’événement de 270 millions $, ce qui permettrait d’éponger quelques peu les pertes.